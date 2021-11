De politie heeft maandagochtend vroeg een 38-jarige verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord op Daan Mellée. De man werd aangehouden aan Het Oosterveld in Enschede, dezelfde straat waar Mellée in 2018 dood in een woning werd gevonden. De politie doorzoekt ook meerdere woningen aan de Beneluxbaan, het is nog onduidelijk wat dat met de zaak te maken heeft.