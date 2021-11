Inleidende zitting rond heftige overval waardetransport Amsterdam

Bij de rechtbank in Amsterdam vindt maandag de tweede inleidende zitting plaats tegen zes mannen die volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk zijn voor de zeer gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord, op 19 mei. De overval werd gepleegd op klaarlichte dag bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan. Een wilde achtervolging door een ware politiemacht eindigde in een weiland in Broek in Waterland, waarbij een 47-jarige Franse verdachte door de politie werd doodgeschoten.