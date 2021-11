De Amerikaanse president Joe Biden heeft Mitch Landrieu aangesteld als leider van zijn omvangrijke infrastructuurplan met een waarde van zo’n 1 biljoen dollar (circa 870 miljard euro). Landrieu was eerder burgemeester van New Orleans. Hij speelde in die functie een belangrijke rol bij de wederopbouw van die stad na de verwoestende orkaan Katrina in 2005.