De aandacht op de aandelenbeurzen gaat deze week onder meer uit naar verschillende macro-economische cijfers, zoals de Amerikaanse winkelverkopen en industriële productie en nieuwe gegevens over de economische groei in de eurozone in het derde kwartaal. Op het Damrak gaat het kwartaalcijferseizoen nog verder, al is de grootste drukte aan bedrijfsresultaten wel voorbij.