COP26-voorzitter: China en India zijn uitleg verschuldigd

China en India zijn uitleg verschuldigd aan landen die het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, zei voorzitter Alok Sharma van klimaattop COP26 zondag tegen de BBC. Daarmee doelde Sharma op een wijziging in de eindtekst van de klimaattop waarop China en India zaterdag op het laatste moment aandrongen. Ze stonden erop dat de deal rept van „afbouwen” in plaats van „uitfaseren” van steenkool, zoals eerder door de bijna tweehonderd aanwezige landen was overeengekomen.