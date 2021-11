De Chinese luchtvaartautoriteiten zijn tevreden met de aanpassingen die vliegtuigbouwer Boeing heeft gedaan aan de 737 MAX. Dat meldt persbureau Reuters. Mogelijk kan daardoor de 737 MAX binnenkort weer in gebruik worden genomen door Chinese luchtvaartmaatschappijen. China is het enige grote land dat nog geen goedkeuring heeft gegeven voor een terugkeer van het toestel in het luchtruim.