Volgens de Europese Commissie blijven de klimaatdoelen die in 2015 in Parijs zijn afgesproken „levend” door het akkoord dat zaterdagavond bereikt is ter afsluiting van de COP26 in Glasgow. In een verklaring schrijft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat de internationale klimaattop ons een kans geeft om „de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad”.