Timmermans over akkoord klimaattop: dit is nog maar het begin

Frans Timmermans, die in de Europese Commissie over het klimaatbeleid gaat, benadrukt na de klimaattop in Glasgow dat het „hier niet stopt”. Tegen de andere onderhandelaars in Glasgow zei hij dat het werk „in hetzelfde tempo door moet gaan”. De tweede man van de commissie hield een pleidooi tegen cynisme en voor hoop. Hij vindt dat het akkoord dat zaterdag werd gesloten hoop geeft voor de toekomst van zijn kinderen en zijn kleinkind.