Dat China en India op het allerlaatste moment van de klimaattop nog afzwakking eisten van de teksten over steenkool, kwam ook voor Eurocommissaris Frans Timmermans als een onaangename verrassing. „De enige die het me net van tevoren zei was meneer Xie Zhenhua, de Chinese hoofdonderhandelaar. Hij zei: dit komt eraan. Toen heb ik hem gevraagd dat vooral niet te doen”, vertelt Timmermans na afloop in de wandelgangen.