Klimaatactiviste Greta Thunberg is niet te spreken over het akkoord dat is gesloten op de klimaatconferentie in Glasgow. „De COP26 is voorbij. Hier is een korte samenvatting: bla, bla, bla”, reageert de Zweedse tiener op Twitter. „Maar het echte werk gaat buiten deze hallen verder. En we geven nooit op. Nooit.”