De Britse oppositieleider Keir Starmer noemt het klimaatakkoord dat in Glasgow is gesloten een „gemiste kans”. De leider van de linkse Labourpartij zegt volgens Sky News dat direct maatregelen nodig zijn om de klimaatcrisis aan te pakken, maar daar is in zijn ogen onvoldoende voor geregeld. Dat is volgens hem mede de schuld van zijn politieke tegenstander Boris Johnson, die als premier de gastheer was van de klimaattop.