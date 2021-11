Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van de klimaattop in Glasgow. „Om nog zicht te houden op 1,5 graad en gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is afbouw van alle fossiele brandstoffen nodig. Deze zwakke slotverklaring beperkt zich slechts tot de voorzichtige afbouw van sommige fossiele subsidies”, reageert Nine de Pater, campagneleider Klimaat en Energie van Milieudefensie.