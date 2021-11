De uitkomst van de klimaattop in Glasgow is „teleurstellend” en betekent dat de formerende partijen in Nederland „extra stappen” moeten zetten. Dat schrijven Tweede Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA) in een gezamenlijk blog. Partij voor de Dieren-Kamerlid Christine Teunissen laat zich in vergelijkbare woorden uit.