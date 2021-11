De voorzitter van de klimaattop in Glasgow, Alok Sharma, wil zo snel mogelijk door met de officiële afsluiting van de top. Hij heeft een pauze ingelast, na een urenlange sessie waarin landen nog hun kritiek kwijt konden op de conceptverklaringen. Met name India was zeer kritisch over passages waarin met diverse voorbehouden wordt aangestuurd op het afbouwen van steenkoolgebruik en subsidies op fossiele brandstoffen.