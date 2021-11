Kindervredesprijs naar Indiase broers die vervuiling tegengaan

De Internationale Kindervredesprijs 2021 gaat naar de Indiase broers Vihaan (17) en Nav (14) Agarwal, voor hun inzet tegen vervuiling in hun thuisstad Delhi. De prijs is in de Ridderzaal in Den Haag uitgereikt door kinderrechtenactivist Kailash Satyarthi, die in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede won. De Kindervredesprijs is een initiatief van kinderrechtenorganisatie KidsRights. De uitreiking werd bijgewoond door onder meer demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra en Benyam Mezmur van het VN-comité voor de Rechten van het Kind.