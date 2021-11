D66-leider Sigrid Kaag heeft in een toespraak voor het partijcongres haar zorgen geuit over „de verharding, de verruwing, de kunstmatige, opgeklopte tegenstellingen en de agressie die daarmee gepaard gaat” in Nederland. Die is volgens haar mede veroorzaakt door de politiek, die volgens haar te veel bezig is met hypes en te ver is versplinterd.