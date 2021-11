De vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland La Palma heeft haar eerste dodelijke slachtoffer geëist. Volgens de krant El Mundo en lokale media is zaterdag, bijna acht weken na de eruptie, het lijk van een 70-jarige man gevonden in een afgesloten gebied in het zuiden. De politie gaat ervan uit dat hij is omgekomen doordat het dak van zijn huis in het dorp Los Llanos de Aridane instortte.