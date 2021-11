In het congrescentrum in Glasgow waar de afgelopen weken tienduizenden mensen door elkaar krioelden, heerst zaterdag een serene rust. Het is er vrijwel leeg op de extra dag van de klimaattop, waarop de delegaties proberen het eens te worden over een gezamenlijke slotverklaring. Er zijn vooral nog diplomaten en journalisten. De meeste andere deelnemers van de COP26, zoals de top officieel heet, zijn vertrokken.