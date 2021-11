Greenpeace ziet ‘zwakke tekst’ maar ‘doorbraak’ over fossiel

Greenpeace is kritisch over het slotakkoord van de klimaattop dat in de maak is, maar de organisatie noemt het een doorbraak dat in de conceptversie nog steeds een passage staat over het afbouwen van fossiele brandstofsubsidies. Dat is een „cruciale passage”, vindt Greenpeace. De formulering ervan noemt directeur Jennifer Morgan een zwak compromis, maar ze vindt wel dat „hard moet worden gevochten” om die in de eindtekst te houden.