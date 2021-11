Het prijsverschil tussen de goedkoopste en de duurste basiszorgverzekering is volgend jaar 535 euro per jaar, terwijl de dekking precies hetzelfde is. Dat becijferde vergelijkingssite Zeker.com. De duurste verzekering is volgens de vergelijker die van ASR, die maandelijks 152,90 euro rekent. ZieZo heeft met een maandbedrag van 108,25 euro de goedkoopste verzekering.