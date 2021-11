​Luisteren is een kunst. Je moet willen luisteren en je moet ook de kúnst van het luisteren machtig zijn. Bij communicatie tussen gelijkgezinden gaat het op het tweede punt nogal eens fout; in discussies tussen opponenten ontbreekt het vaak aan het eerste. Men wil dan niet echt luisteren. Als de oren al openstaan, hoort men dan alleen wat men wil horen. De rest wordt bij voorbaat weggefilterd. Een echt gesprek is daardoor onmogelijk.​