De controle van het coronatoegangsbewijs laat nog te wensen over, schrijft demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Zo blijkt uit een peiling dat minder dan de helft van bezoekers van bijvoorbeeld bioscopen om een ID-bewijs wordt gevraagd als ze hun coronapas laten zien. Gemiddeld worden zeven op de tien bezoekers om een toegangsbewijs gevraagd.