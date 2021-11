Elektronicaketen MediaMarkt breidt de openingstijden uit en is met ingang van maandag al om 08.00 uur geopend, meldt het bedrijf. Door de nieuwe coronamaatregelen gaan niet-essentiële winkels vanaf zaterdagavond om 18.00 uur dicht. Het hoogseizoen voor winkeliers met de feestdagen en Black Friday is op komst, met dus extra drukte van klanten in winkels.