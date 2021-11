De politie heeft in een poging overgebleven actievoerders bij de Turfmarkt in Den Haag weg te krijgen een waterkanon ingezet. Op een brug bij de Turfmarkt waren nog circa honderd demonstranten aanwezig. Tientallen van hen zijn inmiddels naar de Bezuidenhoutseweg gegaan, waar ze tegenover de politie staan. Die staat er inmiddels in linie. Het waterkanon komt er ook aan.