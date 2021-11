Rijke landen moeten op de klimaattop in Glasgow „geld op tafel leggen” om in de laatste uren een doorbraak in de onderhandelingen te bewerkstelligen, zei de Britse premier Boris Johnson vrijdag tegen de avond. Geld moet de armere landen helpen om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen en zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.