Het demissionaire kabinet wil ondernemers de keuze geven of zij alleen mensen binnenlaten die beschermd zijn tegen het coronavirus door een vaccinatie of recente besmetting (2G), of ook mensen die door middel van een test laten zien dat zij niet besmet zijn (3G). Die keuzevrijheid is met name bedoeld voor de horeca, en heeft wel gevolgen voor de overige spelregels.