De AEX-index van de beurs in Amsterdam is vrijdag met winst gesloten. De aandelenmarkten elders in Europa lieten een wisselend beeld zien. Financieel dienstverlener Intertrust was een opvallende stijger op het Damrak. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat investeringsbedrijf CVC Capital Partners een bod heeft uitgebracht op het geplaagde trustkantoor.