In de omgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag is in aanloop naar de coronapersconferentie van 19.00 uur veel politie op de been. Er staan tientallen politievoertuigen, zowel ME-busjes als gewone politiebusjes. Rondom het gebouw aan de Turfmarkt en in de directe omgeving staat veel politie opgesteld.