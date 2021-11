De Verenigde Staten leggen sancties op aan het leger van Eritrea en andere Eritrese personen en organisaties voor hun rol in het bloedige conflict in buurland Ethiopië. Daar brak een jaar geleden oorlog uit tussen de regering in Addis Abeba en het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF), dat meer dan 25 jaar de scepter zwaaide in Ethiopië.