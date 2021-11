NU’91: zorgwerker wil ook genieten, maar er moet iets gebeuren

Mensen die in de zorg werken zijn ook niet blij met de komende coronamaatregelen in bijvoorbeeld de horeca. Toch is het nodig om nu in te grijpen om de druk op de zorg te verminderen. Dat zegt beroepsorganisatie NU’91. „Zorgmedewerkers balen er ook van dat we weer op dit punt zijn gekomen en dat we te maken krijgen met lockdownachtige maatregelen. Zij willen na hun werk ook genieten in een café. Maar voor iedereen in de zorg is het ook duidelijk dat er iets drastisch moet gebeuren”, aldus een woordvoerder van de organisatie.