De Jaarbeurs in Utrecht last de beurzen af die dit weekend in het hallencomplex zouden plaatsvinden. Het betreft de Verzameljaarbeurs en de Mega Platen en CD beurs. De Jaarbeurs loopt daarmee vooruit op het besluit van het kabinet, dat naar verwachting vrijdagavond bekendmaakt dat evenementen vanaf zaterdagavond niet meer mogen plaatsvinden.