Om jonge nieuwe ambtenaren aan te trekken en op te leiden is 100 miljoen euro nodig. Dat stelt de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF), die de noodklok luidt over een gebrek aan „kennis en kunde” in de ambtenarensector. De CMHF heeft een „alarmbrief” geschreven aan de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees.