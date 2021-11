Drie arrestaties na vervalsing QR-codes

De politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden die worden verdacht van het aanmaken van valse QR-codes bij een GGD-locatie in de regio Kennemerland. Het Openbaar Ministerie bevestigt vrijdag berichtgeving van RTL Nieuws hierover. Volgens RTL Nieuws zijn er door de fraude tienduizenden valse QR-codes in omloop gebracht, maar het OM wil over de omvang van de zaak vooralsnog niets zeggen. „Die moet blijken uit onderzoek”, aldus een woordvoerder.