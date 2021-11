Mannen vervalsten diploma’s en Covid-certificaten

Een Rotterdammer van 29 jaar en een even oude Schiedammer zijn opgepakt op verdenking van het vervalsen van diploma’s en Covid-certificaten. Bij de mannen thuis en in een bedrijfspand in Rotterdam werden fysieke en digitale spullen gevonden voor de criminele praktijken, aldus het Regionaal Financieel Team (RFT), een samenwerking van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst FIOD, politie en Openbaar Ministerie. De mannen zitten in elk geval voor veertien dagen vast.