Leden van vakbond CNV in de supermarkten en distributiecentra hebben met een kleine meerderheid ingestemd met een nieuwe cao. Eerder stemden al de leden van FNV met kleine meerderheid in met het eindbod van werkgeversorganisaties VGL en Vakcentrum. De bonden waren zelf ontevreden over dat eindbod, vooral vanwege de verlaging van de zondagstoeslagen.