Dit is persoonlijk, zegt opa Timmermans op klimaattop

Voor Eurocommissaris Frans Timmermans is het beperken van de opwarming tot 1,5 graad niet alleen politiek. „Dit is persoonlijk”, zei hij op de klimaattop in Glasgow tijdens zijn dagelijkse toespraak. De 60-jarige Timmermans vertelde over zijn kleinzoon van 1 jaar. „Als wij slagen, zal hij in een leefbare wereld leven. Met een schone economie en schone lucht. Als wij falen, zal hij vechten met andere mensen voor water en voedsel. Dat is de harde realiteit”, zei de klimaatcommissaris van de EU.