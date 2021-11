Het verwijderen van twee Britse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog is vrijdagmorgen in het Zeeuws-Vlaamse Breskens probleemloos verlopen. In het begin van de middag konden bewoners van een gebied rondom de vindplaats van de bommen en bewoners van twee vakantieparken weer naar huis. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) laat de bommen ploffen op een speciale locatie in Oostburg, ook op Zeeuws-Vlaanderen.