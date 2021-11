Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) gaat maandag in gesprek met het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen over de situatie in de noodopvang van asielzoekers in het Gelderse Heumensoord. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) schuift daarbij ook aan.