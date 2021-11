Willem Holleeder heeft vrijdag in de slotfase van het strafproces tegen hem een tipje van de sluier opgelicht over zijn persoonlijke leven. „Ik heb nooit gangster willen worden”, zei hij onder meer. Maar spijt van zijn vroegere misdaden, zoals de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken (in 1983), vindt hij „niet realistisch”.