Het Amerikaanse farmaceutische concern Johnson & Johnson (J&J) wil zich opsplitsen in twee aparte beursgenoteerde bedrijven. Dat bevestigde het moederbedrijf van vaccinmaker Janssen uit Leiden na berichtgeving over de opdelingsplannen door zakenkrant The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt met de opsplitsing meer waarde te creëren voor zijn aandeelhouders.