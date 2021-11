Een brand in een flatgebouw aan het Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel heeft een vrouw het leven gekost. Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd. Drie anderen, een 38-jarige man uit Brazilië zonder vaste woon- of verblijfplaats en een nog onbekende vrouw en kind, die in dezelfde woning waren, zijn met rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht.