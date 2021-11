De horeca heeft geen goed woord over voor de plannen van het demissionaire kabinet voor de nieuwe coronamaatregelen die waarschijnlijk zaterdag ingaan. Betrokkenen spreken in koor van pure symboolpolitiek. In de uitgelekte plannen staat dat de horeca drie weken lang om 19.00 uur moet sluiten. Eigenaren van horecazaken beraden zich nog of ze die maatregel zullen respecteren.