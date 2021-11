Rusland blijft gas naar Europa pompen en houdt zich aan de hoeveelheden die in contracten zijn vastgelegd. Rusland is en blijft een betrouwbare leverancier, beklemtoonde een regeringswoordvoerder. Hij zei dat nadat de leider van het buurland Belarus, president Aleksandr Loekasjenko, had gedreigd gaspijpleidingen te sluiten.