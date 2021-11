Het Taiwanese technologieconcern Foxconn, dat iPhones in elkaar zet voor het Amerikaanse technologieconcern Apple, profiteerde in het afgelopen kwartaal van de sterke vraag naar de nieuwe iPhone-modellen. Hon Hai Precision Industry Co, zoals Foxconn officieel heet, boekte in het derde kwartaal een nettowinst van 37 miljard Taiwanese dollar. Dat is omgerekend zo’n 1,2 miljard euro.