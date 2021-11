Een brand in een flatgebouw aan het Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel heeft iemand het leven gekost. Drie anderen die in dezelfde woning waren, zijn met rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Nog eens drie flatbewoners werden volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.