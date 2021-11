Putten. „Als je identiteit ligt in hoe goed je tomatensoep kunt koken of dat je ”vrouw van” bent, is dat heel kwetsbaar, want vergankelijk.” Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool, wees vrouwen van Gereformeerde Bondspredikanten er donderdag op dat de kracht van de belijdenis ”Jezus is Heer” aan hun identiteit een allesoverstijgende waarde geeft.