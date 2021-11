In de aanloop naar het slot van de klimaattop van Glasgow is weer een ontwerptekst voor het uiteindelijke akkoord gepubliceerd. Het jongste ontwerpakkoord lijkt volgens Sky News terughoudender in ambities dan het vorige. Zo zouden doelstellingen om helemaal met energie uit kolen te stoppen en om de steun aan de winning van fossiele brandstoffen te stoppen, worden afgezwakt.