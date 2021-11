Nederlanders maakten maandag, dinsdag en woensdag minder gebruik van het openbaar vervoer dan de eerste drie werkdagen van vorige week. Cijfers van het ov-chipkaartbedrijf Translink laten een daling zien van ruim vier procent. Vorige week dinsdag scherpte het kabinet het advies aan om thuis te werken. In de dagen daarna was het niet meteen rustiger in de treinen, bussen, metro’s en trams, maar begin deze week dus wel.