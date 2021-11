Tankopslagbedrijf Vopak heeft in het derde kwartaal van het jaar zijn resultaten verbeterd in vergelijking met een kwartaal eerder, geholpen door de groeiprojecten waar het nog wel kosten voor maakt. Daarnaast wist het bedrijf te profiteren van kostenefficiëntie. De opslagtanks zaten gemiddeld voor 88 procent vol, gelijk aan vorig kwartaal, maar iets minder dan de 90 procent bezetting die in het derde kwartaal van vorig jaar werd bereikt.