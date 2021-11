Webwinkel JD.com stijgt in Hongkong na recordverkoop Singles Day

Het Chinese e-commercebedrijf JD.com werd vrijdag flink hoger gezet op de beurs in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het bedrijf een nieuw verkooprecord heeft bereikt tijdens het koopjesfestijn Singles Day. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba, dat de verkopen op zijn platform ook zag stijgen tot een nieuw record, werd daarentegen lager gezet. De stemming op de Aziatische aandelenmarkten was verder overwegend positief. Vooral de chipbedrijven in de regio deden goede zaken na het koersherstel in de Amerikaanse chipsector.